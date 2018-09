"Depuis 12 ans, ARC gère Chaumont-Gistoux avec sérieux.

Alors que la campagne est déjà bien engagée, nous continuons à travailler et a décidé de ne pas jouer sur des effets d’annonce spectaculaires ni de s’emparer de sujets polémiques pour revendiquer notre capacité à faire mieux qu’autrui.

Chez ARC, on préfère mettre en avant nos nombreuses réalisations avérées au cours des 12 dernières années sans négliger l’importance de notre programme." Luc Decorte, le bourgmestre, est déterminé et surtout, a confiance en son équipe, dans les choses qui ont été réalisées et aussi, les projets à venir, car, chez ARC, on a encore (beaucoup) d'idées et d'envie. Avec vous pour Chaumont-Gistoux, c'est d'ailleurs plus que le slogan, "c’est aussi notre promesse. Une promesse renouvelée, car depuis douze ans, nous avons toujours travaillé ainsi, pour et avec les citoyens. Nous avons bien l’intention de poursuivre dans cette voie ! On ne change pas une équipe qui gagne!"

L’équipe ARC se dit plus que jamais « au top », elle est plus expérimentée, elle s’est renouvelée et rajeunie, et elle refuse toujours les clivages de la politique politicienne … "car n’est pas ce qui doit prévaloir à Chaumont-Gistoux. L’équipe ARC souhaite continuer sur le chemin qu’elle a tracé, en faisant toujours mieux … avec les moyens disponibles ! Notre bilan est éloquent, mais nous ne voulons pas nous en cnotenter, ce que nous avns réussi, on souhaite le porsuivre, ensemble avec les citoyens."

Garde la semi-ruralité est un des objectifs mulitples du bourgmestre et des candidats à ses côtés, visiblement fiers de représenter l'équipe pour ces communales. C'est d'ailleurs dans… l'étable de la ferme des Noyers que la présentation des troupes a été réalisée! "Chez ARC, on est objectif! Nous ne cherchons pas le pouvoir et combattons la démagogie. Notre ADN est d'avoir confiance et être fier de notre programme. On est tout simplement convaincus d'avoir la bonne façon de travailler et avons fait de bonnes choses pendant 12 ans!" Le bourgmestre de citer quatre projets phares: la solution pour le trafic de camion sur la chaussée de Huy, avec l'aboutissement d'ici deux ou trois ans. La réalisation d'un parc à conteneurs alros que les douze projets précédents avaient été recalés les uns après les autres. L'extension nécessaire de l'école de Corroy dans une commune où l'enseignement n'est pas un vain mot avec cinq écoles! Et enfin, l'extension entamée du CPAS.

Après 12 années de cohabitation avec Ecolo, malgré une majorité absolue, Luc Decorte et les siens savent que les verts n'ont pas d'exclusive pour la suite. "L'électeur décidera, nous verrons les résultats et on réagira en totale transparence. Si besoin, on choisira le meilleur partenaire." Laurent Saublens

A noter enfin que la campagne d'ARC se veut propre, verte et durable… "Nous sommes soucieux de préserver l'environnement et de limiter la pollution visuelle. Dès lors, les affiches individuelles des candidats ARC seront uniquement visibles sur les panneaux électoraux communaux officiels et une douzaine d'affiches du groupe seront disposées sur l'ensemble de la commune sur des terrains privés." Laurent Saublens

La liste ARC

1. Luc Decorte, 2. Natacha Verstraeten, 3. Pierre Landrain, 4. Bérangère Aubecq, 5. Patrick Lambert, 6. Danielle Moreau, 7. David Frits, 8. Véronique Van Nieuwenhove Potelle, 9. Pierre-Yves Docquier, 10. Violette Matthijs, 11. Patrice Wery, 12.Anne Jacobs, 13. Félicien Delfosse, 14. Françoise Aupaix denis, 15. Andrew Hunin, 16. Nathalie Vandercandelaere - Braibant, 17. Jean-Jacques Raman, 18. Amina Hdidou, 19. Edouard de Wasseige, 20. Anne De Berg, 21. Jean-Luc Jacquemin