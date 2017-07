Il y a quelques jours, Eric Bourcier circulait tranquillement en voiture du côté de Bonlez lorsque son regard a été attiré par une poubelle qui lui semblait un peu étrange. En effet, celle-ci était posée d’un côté de la chaussée alors que les habitations… se trouvent de l’autre côté.

Il fait demi-tour pour se rapprocher de cette fameuse poubelle qui l’intrigue, roule à allure de pas et découvre, à sa grande stupéfaction, qu’il s’agit en fait d’un radar caché dans la poubelle. Sans y réfléchir, il dégaine son GSM, prend une photo qu’il poste sur les réseaux sociaux pour prévenir les autres automobilistes du subterfuge utilisé par la police locale.

Un post qui a rapidement fait le buzz sur Facebook puisqu’il a été partagé plus de 1.400 fois et suscité plus d’une centaine de messages d’automobilistes dénonçant cette technique. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est que le radar n’était pas seul. Si en apparence, aucune présence policière n’était visible, les forces de l’ordre étaient bien présentes tout simplement pour s’assurer que leur matériel n’était pas détérioré par une tierce personne.

Et fort logiquement, lorsqu ’Eric a sorti son GSM pour prendre la photo alors qu’il était au volant, il a été pris “en flagrant délit” étant donné que l’utilisation du GSM au volant est formellement interdit par la loi ! Une infraction du deuxième degré qui vient de lui être signifiée officiellement via un procès-verbal qu’il a reçu dans sa boîte aux lettres. Montant de la note : 116 euros ! “Alors que nous effectuons un contrôle de vitesse, notre attention est attirée par un véhicule Mazda qui fait demi-tour après être passé à hauteur de notre appareillage. Nous constatons ensuite que le conducteur, tout en circulant au volant de son véhicule à l’allure du pas, effectue de photo de notre radar au moyen de son GSM tout en le tenant en main droite !”

Les faits énoncés dans le PV sont clairs : Eric a été pris la main dans le sac. Un fait qu’il ne conteste pas et qu’il prend avec le sourire même si au final, c’est une photo qui lui coûte un os !