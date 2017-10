Bruno Debeer est exaspéré par l’aménagement de la chaussée de Louvain à Wavre. Tellement qu’il a décidé de lancer une pétition sur Internet pour alerter les autorités communales.

À l’heure de boucler ces lignes, la pétition avait déjà recueilli près d’une centaine de signatures. "Combien de temps les responsables de notre commune vont-ils nous mener en bateau ?", se demande-t-il. "Cela fait cinq ans que nous réclamons à la commune un aménagement du carrefour de l’avenue des Acacias et de la chaussée de Louvain. La modification décidée unilatéralement par la commune de la mise en sens unique de différentes voiries, dont l’avenue Saint-Job, nous oblige à emprunter ce carrefour, seule et unique sortie de notre quartier depuis 2012."

L’auteur de la pétition estime que rien n’a été fait pour la sécurisation de l’axe routier. "Malgré les nombreuses réunions, les rencontres avec Charles Michel il y a plusieurs années, les rencontres de Madame Pigeolet et des responsables, rien n’a été fait pour solutionner le problème ! C’est pourtant le seul prioritaire pour notre quartier", poursuit-il dans son argumentaire.

Pour ce Wavrien, les travaux réalisés sont certes jolis mais contre-productifs pour la sécurité. "Ils rendent la circulation à vélo plus dangereuse et provoquent une vitesse plus importante des voitures descendant de l’avenue de Cheremont vers l’avenue des Sorbiers."

L’accident survenu samedi dernier vers 11 h 30 serait, pour les signataires, une illustration parfaite des risques qu’ils prennent tous les jours. Cet accident "a été ma motivation d’écrire le présent message", insiste Bruno Debeer.

Et de conclure : "La commune qui nous oblige tous les jours à jouer à la roulette russe doit réagir maintenant. Et ce, avant les élections communales de 2018 évidemment. Nous ne voulons pas de promesses ou des paroles. Nous désirons des actes ! Si ce n’était pas nos vies qui étaient en danger, ce serait vraiment drôle…"