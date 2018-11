Deux jours à peine après leur abandon, Isis et son compagnon Lucky ont tous deux été adoptés, lundi. L’occasion pour eux de quitter le refuge nivellois Un Toit pour eux et de retrouver le calme d’un foyer, un peu moins d’un mois après les terribles événements vécus par Isis. Souvenez-vous : l’histoire de cette chienne avait créé énormément d’émois à la suite d’une vidéo filmée par un jeune adolescent et dans laquelle on pouvait le voir lancer l’animal par la fenêtre des premier et deuxième étages de son habitation de Nivelles.

Très vite, la vidéo avait fuité sur les réseaux sociaux. Et l’ASBL perwézienne Sans Collier avait décidé de porter plainte. Une descente de police avait eu lieu au sein de l’habitation du jeune homme, âgé de 16 ans, et Isis ainsi qu’un shar peï nommé Lucky avaient été saisis.

Vendredi, on apprenait que le bourgmestre Huart avait décidé de restituer les deux chiens à la maman de l’adolescent. Ce dernier ayant été placé en institution et donc écarté du domicile familial, les animaux ne couraient plus aucun risque, selon le maïeur aclot.

Ce n’était pas l’avis du refuge nivellois Un Toit pour eux, chez qui Isis et Lucky avaient été placés. Alors que la propriétaire s’était déplacée pour récupérer ses animaux, le refuge aclot avait refusé de les lui rendre. Et finalement, une réunion de conciliation entre Sans Collier, le bourgmestre Huart et la propriétaire avait débouché, samedi, sur l’abandon volontaire des deux chiens par celle-ci. "C’est un véritable déchirement, nous avait-elle alors expliqué. Je les considère comme des membres à part entière de ma famille. C’est très difficile de savoir que je ne pourrai plus jamais les voir."

Lundi, les nouveaux propriétaires d’Isis et Lucky sont donc venus les chercher. Il ne s’agissait d’inconnus ni pour les chiens ni pour Un Toit pour eux : "Ce sont des bénévoles qui se sont occupés des deux chiens dès leur arrivée, confie Alain Van Aelst, le président du refuge. Très vite, des contatcs très forts se sont noués entre eux et les deux chiens. Ce sont eux qui ont suivi toute leur revalidation ici. Et il nous paraissait logique que ce soit à eux de les adopter. D’autant plus qu’ils ne voulaient pas qu’Isis et Lucky soient séparés."

Hier, les deux chiens ont donc découvert leur nouveau foyer. "Ces deux trésors ont petit à petit retrouvé goût à la vie au sein du refuge, confie Julie (nom d’emprunt) qui salue le travail remarquable d’Alain Van Aelst et de son équipe. Leur adoption fut une chose qui est venue naturellement pour nous. On s’est très vite attachés à eux. Ils sont encore un peu craintifs mais quand on gagne leur confiance, ce sont des diamants bruts. Il était inconcevable pour nous de les séparer. Ça aurait été un nouveau traumatisme pour eux. Ils se rassurent tous les deux comme le font les membres d’une famille."

Désormais, Julie compte bien chouchouter Isis et Lucky. "On a une grande maison qu’ils apprennent à découvrir, un chouette jardin et il y a un bois derrière pour aller se promener. C’est une nouvelle vie qui s’ouvre à eux. On va tout faire pour qu’ils se sentent bien ici et qu’ils oublient leur traumatisme."