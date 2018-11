Celle-ci a finalement décidé de céder l'animal à Sans Collier

Il y a un peu moins d'un mois, la vidéo avait scandalisé des milliers de personnes en Belgique. On y voyait un jeune adolescent de 16 ans jeter à deux reprises sa chienne Isis par la fenêtre de son habitation de Nivelles. D'abord par le premier étage, puis par le second.

La vidéo, transmise dans le cadre d'une conversation privée, avait rapidement fuité sur Internet, et était parvenue jusqu'aux oreilles de l'asbl perwézienne Sans Collier, qui avait immédiatement porté plainte.

Deux jours après les faits, la police était descendue au domicile du suspect et avait saisi la chienne, qui s'en était sortie heureusement sans trop de gravité, ainsi que les autres chiens de l'habitation.

Depuis, l'auteur des faits a été placé en institution et la propriétaire réclamait le retour de ses animaux chez elle. Une demande que le bourgmestre nivellois Pierre Huart avait finalement décidé d'accepter, vendredi. "De un, l'enfant a été placé dans une institution pour trois mois et de deux, le chien a été ausculté par un vétérinaire qui a conclu que le chien boitait soit à cause de son surpoids, soit à cause de lésions, précisait Pierre Huart. Selon nous, la condition de restitution de l'animal tenait en la mise à l'écart de la cause des problèmes, l'enfant dans ce cas-ci, ce qui a été fait. De plus, nous avons proposé aux refuges qu'ils viennent avec leurs propres vétérinaires pour attester de l'état de santé de l'animal avant le retour de l'enfant dans sa famille. De cette manière, on saura aussi si les maltraitances étaient causées uniquement par l'enfant ou si d'autres personnes y prenaient part également." Le bourgmestre nivellois ajoute qu'il tiendra cette situation à l'oeil.

Lorsque la famille s'est rendue au refuge Un Toit pour Eux à Nivelles ce vendredi afin de récupérer Isis, les responsables du refuge ont refusé de restituer l'animal qui est donc toujours entre les mains du refuge à l'heure actuelle.

Ce samedi, on apprenait finalement que la propriétaire d'Isis avait finalement décidé d'abandonner volontairement son animal. "ISIS a été cédée défintivement", précise l'asbl Sans Collier qui salue "une décision responsable de la propriétaire obtenue en discussion avec le bourgmestre."

Isis va désormais pouvoir être proposée à l'adoption et retrouver une famille aimante.

"Un véritable déchirement"

Nous sommes parvenus à joindre la propriétaire d'Isis, ce samedi matin. Les sanglots dans la voix après avoir dû renoncer à récupérer ses chiens, elle dit avoir pris cette décision "pour le bien de mes chiens". "C'est un véritable déchirement, confie Véronique (nom d'emprunt). Lorsque j'ai voulu aller récupérer mes chiens vendredi (NDLR : Isis et un shar peï non brutalisé avaient été saisis), les responsables d'Un Toit pour Eux ont refusé de me les rendre. Je n'ai même pas pu les voir. Une réunion de concertation a donc été organisée avec le bourgmestre ce samedi matin. Et finalement, j'ai décidé de céder mes chiens. C'était mieux pour eux."

Aujourd'hui, Véronique se dit détruite par cet événement. "J'ai perdu près de 7 kg en trois semaines. Non seulement je ne pourrai plus jamais voir mes bébés (NDLR : elle considère ses deux chiens comme des membres de sa famille) mais mon fils a également été placé judiciairement. Je ne sais pas quand il pourra sortir. C'est une situation très compliquée à vivre."

Véronique espère désormais qu'en cédant volontairement ses chiens à Sans Collier, les insultes et menaces dont elle est question feront désormais partie du passé. "Des personnes ont publié mon nom sur les réseaux en disant que j'étais un assassin. Ils menacent de venir brûler ma maison. Mais j'ai toujours chouchouté mes chiens. Ils n'étaient pas maltraités au sein de ma maison. Ca me fait énormément de mal d'avoir dû abandonner Patate et Baby Love (NDLR : les surnoms qu'elle donne à Isis et Lucky). C'est un déchirement de savoir que je ne pourrai plus jamais les voir."