Moment glaçant devant le tribunal correctionnel lorsque le ministère public a diffusé l’enregistrement d’un très long appel au 101 d’une dame qui venait visiblement d’être victime d’un viol.

La dame, réfugiée à moitié nue dans sa voiture garée à proximité du McDonald’s de Waterloo, pleurait au point de ne plus pouvoir respirer, ne trouvait plus ses mots, se trouvait en état de choc extrême et peinait à répondre aux questions d’une opératrice tentant de la calmer.

L’enregistrement date du 15 juillet dernier : la dame, qui dormait dans sa voiture sur le parking du Sport Village de Lasne suite à un accord avec le concierge, avait été abordée quelques instants auparavant par Giergji.

L’homme, feignant d’être un gentleman, lui a proposé de venir chez lui, à Lasne, et de profiter de sa machine à laver pour faire sa lessive. Après avoir refusé dans un premier temps, elle a fini par accepter alors que son interlocuteur insistait.

Mais une fois arrivée près de la fameuse machine à laver, la dame a été violemment poussée, frappée, puis menacée de mort à plusieurs reprises avant d’être finalement violée par ce ressortissant albanais chargé de garder la maison où il l’avait invitée.

Hospitalisée suite aux faits, la dame a été examinée et des traces correspondant à l’ensemble des violences qu’elle a raconté avoir subies ont été objectivées par le médecin qui l’a auscultée.

Les policiers se sont rendus dans la propriété où logeait Giergji. Ils y ont retrouvé les habits et les chaussures de la victime, cachés au fond d’un conteneur à ordures.

Mais comme devant les policiers et devant le juge d’instruction, l’homme a maintenu devant le tribunal correctionnel que la relation était consentie, et que c’était lui la vraie victime.

Des dénégations qui n’ont visiblement pas plu au ministère public, qui a requis une peine de cinq ans de prison ferme.

Le jugement sera rendu le 3 janvier prochain.