Braine - Betekom, c'était le duel idéal pour une finale de Coupe du Brabant. Une rencontre entre les champions de P1 francophone et de P1 néerlandophone. Une finale disputée où Braine est parvenu à imposer son jeu, à faire tourner cette formation de Betekom. Jusqu'à ce but de Kumba, un missile de l'attaquant brainois qui a laissé le gardien de Betekom sans réaction., confiait timidement le Brainois à l'issue de la rencontre.Un but qui vaut de l'or puisqu'il permet à Braine de s'adjuger sa deuxième Coupe du Brabant de son histoire, et de ponctuer une saison magique par un doublé coupe-championnat.lançait Sébastien Patureau, le capitaine du RCS Brainois.La saison prochaine, Braine évoluera en D3 amateurs, avec la ferme intention de, prévient Olivier Suray.