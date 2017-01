Pas content cet habitant de Court-Saint-Etienne qui s’est présenté dans son administration communale le 24 juin 2016. D’origine africaine et passé par la France, il voulait obtenir la conversion de son permis de conduire congolais en un permis de conduire belge lui permettant de décrocher un job qui lui avait été promis.

Mais apparemment, le premier document qu’il avait déposé à l’appui de cette demande était un faux. L’homme est donc arrivé avec un nouveau document et s’est entendu répondre par une employée qu’il fallait d’abord qu’il passe des exercices théoriques et pratiques, et que de toute façon tous les documents venant du Congo étaient des faux. “Je lui ai demandé qui elle était, pour qui elle se prenait, pour me dire que mon permis était un faux alors qu’elle ne me connaissait pas. Je reconnais avoir pété un plomb”, a commenté l’homme sur le banc des prévenus.

C’est que non content d’avoir haussé le ton, il a crié à deux reprises que si on ne lui donnait pas son permis, il reviendrait. Et que ce serait alors “Orlando” à la maison communale. Orlando, le 24 juin, la référence était toute fraîche : le 12 juin, un homme se revendiquant de l’État islamique avait ouvert le feu au fusil d’assaut dans une boîte de nuit d’Orlando, faisant 49 morts.

Résultat : les policiers sont allés fouiller sa maison à la recherche d’une arme… qu’ils n’ont pas trouvée. L’homme, le lendemain, s’est excusé et ce fameux permis de conduire lui a été délivré. “On est bien au-delà des paroles inappropriées : par les temps qui courent, on ne menace pas qui que ce soit d’un acte terroriste !, a requis la substitut. J’invite monsieur à réfléchir aux propos qu’il a tenus. Maintenant, on peut penser que c’est un dérapage malheureux, je ne suis pas opposée à l’octroi d’une mesure de faveur.”