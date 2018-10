Il s'installera à Louvain-la-Neuve

C'est officiel! Le premier Burger King de la jeune province ouvrira ses portes le 26 octobre prochain, au lendemain des 24 heures vélo. Ce nouveau Fast Food s'installera dans l'ancien restaurant chinois "La Cité Impériale", juste avant le centre commercial l'Esplanade.

"Nous sommes convaincus que le nouveau Burger King de Louvain-la-Neuve sera couronné de succès car cette ville attire deux publics de choix pour la marque. La semaine, la ville regorge d’étudiants, qui sont souvent de grands amateurs de burgers. Le week-end, c’est au tour des familles de venir faire leurs courses à l’Esplanade. Pour eux, une pause gourmande sera sans aucun doute la bienvenue dans leur journée de shopping”, explique Kévin Derycke, CEO de Burger Brands Belgium.

Hubert Duchesne sera aux commandes de ce nouvel établissement à Louvain-la-Neuve. Ce restaurant flambant neuf occupe une surface de 325 m² et proposera 104 places assises. Les clients bénéficieront de toutes les innovations de la chaîne dont les 2 bornes pour les commandes digitales et les 2 machines Coca-Cola freestyle (ces distributeurs qui permettent plus de 100 variétés de sodas).

A leur service, une équipe de 60 personnes, prêtes à accueillir les participants et spectateurs des 24h vélo qui souhaiteraient reprendre des forces et poursuivre les festivités.