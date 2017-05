L'Assemblée générale des étudiants de Louvain-la-Neuve (AGL) a organisé lundi une journée de réflexion du "panel citoyen" constitué par tirage au sort pour compléter la démarche de consultation populaire prévue le 11 juin sur l'extension du centre commercial L'Esplanade.

Cette consultation est organisée par la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve mais seules les personnes domiciliées dans la commune y participeront. Ce n'est pas le cas de la plupart des étudiants, d'où l'idée de ce "panel citoyen". Les organisateurs communiqueront mardi sur le processus et les résultats de leurs réflexions.

Pour l'AGL, les étudiants sont les oubliés de la consultation populaire du 11 juin. Soutenue par plusieurs personnalités académiques et accompagnée par un "comité scientifique", l'AGL a constitué par tirage au sort un panel de 100 personnes, comprenant notamment des étudiants, des commerçants, du personnel de l'UCL et des habitants de la commune. La journée de réflexion de lundi, utilisant des techniques d'intelligence collective, doit permettre aux membres de ce panel de formuler des arguments et de les prioriser. Les responsables estiment également que ce panel citoyen est un laboratoire pour la démocratie par tirage au sort. Mardi matin, ils communiqueront sur le processus ainsi que sur les résultats de cette journée.