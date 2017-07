La journée de vendredi devait être inoubliable pour Aurélie et Adrien, deux jeunes Nivellois qui se sont dit oui le jour de la fête nationale française. Malheureusement, la journée ne sera pas oubliable qu'en raison de leur union : une partie des photos de mariage ont en effet été volées durant la soirée.Photographe professionnel, Scott Dubus couvrait le mariage à titre privé, les mariés faisant partie de ses amis proches. Lui et un confrère ont donc immortalisé la journée à l'aide de leurs différents appareils. Mais vers 22 h 30, ils se sont rendu compte q'un appareil et deux objectifs avaient été dérobés, précise le photographe.Aujourd'hui, nul ne sait qui est l'auteur du vol. Un membre du personnel de salle ? Un convive ? Une personne extérieure.Mais plus que la valeur financière du matériel volé - estimé, neuf, à 5.000 € - c'est la valeur émotionnelle des photos et vidéos volées qui fait le plus mal au photographe et aux mariés. "La majeure partie des photos étaient dans un autre appareil, souffle Scott Dubus.Aujourd'hui, Scott Dubus et les deux époux cherchent plus que tout à récupérer la carte mémoire de l'appareil., précise la mariée.Pour Scott, un autre problème se présente. Pour pouvoir continuer d'assurer ses prestations de photographes, il va devoir acheter un nouvel appareil.