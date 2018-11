Deux auteurs ont été interpellés. Un mandat d'arrêt a été requis à leur encontre

On en sait un peu plus sur les circonstances de la chasse à l'homme lancée samedi soir à Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux. Un livreur avait constaté, vers 19h40 à Chaumont-Gistoux, des agissements suspects de trois véhicules, dont un immatriculé en France.

A l’arrivée de la police, ce dernier a fui mais aurait percuté volontairement le véhicule des inspecteurs. Deux policiers ont été légèrement blessés dans la collision. Deux suspects sont parvenus à s’échapper, mais le troisième a pu être interpellé. Il s’agit d’un Albanais né en 1981. Il portait sur lui des tournevis et autres outils généralement utilisés par les auteurs de cambriolages.

Quelques heures plus tard, vers 2h25, une voiture Opel immatriculée en France a été prise en chasse par la police à Grez-Doiceau. Le conducteur en a finalement perdu le contrôle à Wavre. L’homme, un Grec né en 1986, a été interpellé. En analysant son téléphone portable, les policiers ont constaté que plusieurs appels ont été échangés quelques heures auparavant avec l’Albanais interpellé à Chaumont-Gistoux.

Concluant qu’ils appartenaient à la même bande, les deux individus ont été déférés au parquet du Brabant wallon. La délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise à leur encontre.