Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a confirmé mardi, sur opposition, une peine de douze mois d'emprisonnement infligée par défaut en 2016 à Isabelle C. Cette dame de nationalité roumaine bénéficie d'un sursis pour la partie de la peine qui excède trois mois d'emprisonnement, et est condamnée à une amende ferme de 600 euros. Elle avait été interceptée en octobre 2016 dans les rues de Braine-l'Alleud, où elle abordait les passants en compagnie de deux mineures d'âge.

Toutes trois récoltaient des fonds au nom de Handicap International, exhibant des documents qui étaient des faux. La police, lorsqu'elle était intervenue le 4 octobre 2016 à Braine-l'Alleud, avait vu les trois personnes aborder des passants tandis qu'un homme les attendait dans une voiture. Une somme de 90 euros a été saisie dans ce véhicule. Isabelle C. et les deux mineures d'âge qui l'accompagnaient montraient aux personnes abordées des documents à l'entête de l'ONG Handicap International. Elles disaient également récolter de l'argent pour une "association de certificat pour les enfants sourds muets et les pauvres".

Le but était de récolter de l'argent plus efficacement et l'intention de la prévenue n'était pas de reverser les fonds à une quelconque association. Elle était donc poursuivie en correctionnelle pour escroquerie, faux, usage de faux et appartenance à une association de malfaiteurs.

Le jugement rendu mardi estime que l'ensemble des préventions sont établies. Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte le jeune âge de la prévenue mais aussi son absence de scrupule, la gravité des faits, le contexte de criminalité itinérante dans lequel ceux-ci s'inscrivent ainsi que le discrédit que de tels agissements peuvent jeter sur les associations qui en sont victimes.