Voici quelques semaines que Jean Quidam et ses affiches à la silhouette noircie avec la mention www.RB365.be se retrouvent sur la place publique. Un côté rose avec la silhouette d'une femme, un autre, bleu, avec celle d'un homme. Non ce n'est pas un gars, une fille, mais presque... Au fil du temps, les indices se sont répandus et des informations ont été dévoilées, indiquant que Jean Quidam avait la volonté de démontrer aux jeunes que la politique, il fallait s’y intéresser.

Jean Quidam, que l’on a démasqué la semaine dernière sans révéler son identité, a, via ses derniers posts sur Facebook, ouvert la voie à son identification. Il s’agit donc bien de Rose-Marie Temperville et son mari Benoît Malevé qui se présentent aux provinciales et aux communales. A ceux qui les connaissent, cette 'machinerie" était totalement à leur image dynamique, jeune, innovante et en allant toujours de l'avant!

Le couple invite au coming out de Jean Quidam ce 28 septembre à 20 heures à l’espace Corlier d’Opprebais. Soirée festive, musicale et gratuite avec la participation exceptionnelle et amicale de Francis Lalanne, de membres du collectif rap L’étincelle et de Daniel Johnson. A l'image du couple au four et au moulin pour les Inc'Rock et bien d'autres événements. Au début de la campagne mystérieuse, Jean Quidam annonçait "une campagne un peu décalée et hors des habitudes, pour trouver les moyens notamment de (ré)intéresser les plus jeunes et notre démarche sera progressive…" Les actions ont été multipliées avec entre autres un Quidamaton sur les lieux publics la semaine passée avec des coups de sonde de la population. "Les jeunes ne se sentent pas concernés par les élections.

Pour eux, la politique ne sert à rien, beaucoup disent qu'ils n'iront pas voter. On se demande donc comment les intéresser, d'où cette campagne mystérieuse." Et Jean Quidam, qui ne souhaitait pas aller à la rencontre des jeunes avec des arguments bateaux, conscient qu'il s'agit d'un véritable challenge que d'intéresser les jeunes a dès lors veillé à tout faire pour les réintéresser à la politique. Avec son coming out ce vendredi soir, ce sera donc l'occasion pour le couple de poursuivre la campagne, a découvert, mais toujours en totale interactions avec les jeunes et… les moins jeunes.

