Benoît Thoreau (CH+) écarte la tricherie mais estime que des erreurs de comptage ne sont pas impossibles

Quelques jours à peine après les élections communales, les membres de la liste CH+, apparentée CDH, ont envoyé, ce jeudi matin, une lettre recommandée à destination du gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu. Une missive dans laquelle ils demandent un recomptage des votes à Wavre.

Il faut dire que le verdict du scrutin wavrien était tombé au bout du suspense. Après une coupure de courant et une surchauffe d'ordinateurs ayant corrompu les données de vote présentes sur deux clefs USB, il avait fallu rappeler du personnel communal pour tout recompter. Et vers 3 h 30, on apprenait que la liste du Bourgmestre, emmenée par François Pigeolet (MR) conservait son 16e siège - et donc la majorité absolue - pour six petites voix à peine.

Si Benoît Thoreau écarte d'emblée toute tentative de tricherie, il souhaite un recomptage pour être sûr de l'issue du vote. "D'abord car les écarts de voix sont vraiment minimes et qu'une erreur n'est pas impossible, confie la tête de liste CH+. A six voix près, nous conservons notre 3e siège mais surtout, la liste du Bourgmestre serait privée de sa majorité absolue. Il est important de tout objectiver."

Selon Benoît Thoreau, la situation "très chaotique" du dépouillement pourrait être sujette à des erreurs. "Lorsqu'on a arrêté le travail des assesseurs, certains bulletins de vote ont été déplacés. Certains ont même été posés sur de simples tréteaux. Certains auraient pu être glissés dans un mauvais tas par inadvertance. Je suis persuadé qu'il n'y a pas eu de manipulation volontaire ou de tricherie mais je veux m'assurer qu'aucune n'a été commise."

Une fois la lettre recommandée arrivée sur le bureau du gouverneur, le recomptage devrait avoir lieu dans les 30 jours, à la Région wallonne.