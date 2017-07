Malheureusement, on retrouve de plus en plus souvent des messages indiquant qu’un chat a été écrasé.

Des faits qui ont tendance à se reproduire beaucoup trop souvent et qui irritent Frédéric, un Lasnois dont le chat âgé de douze ans en a fait les frais il y a quelques jours.

Selon lui, le principal responsable, c’est la vitesse des automobilistes ! "La circulation dans ce quartier de Lasne est limitée à 50km/h. Or, à 50km/h, on ne tue pas un chat. Celui qui l’a fait est responsable… ou plutôt irresponsable", explique Frédéric.

Rapidement, les commentaires que l’on pouvait lire sur son post Facebook abondaient tous dans le même sens : la vitesse, la vitesse et encore la vitesse.

"Il apparaît clairement qu’une partie des gens roule vraiment trop vite. Trop vite pour les chats, pour les chiens mais aussi pour les humains. La rue est très dangereuse car certaines voitures la dévalent à 80,90 ou même plus de 100km/h. Ce n’est que la vitesse qui est en cause et j’ai toujours redouté l’accident."

Mais alors, que faire pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise ?

"C’est sans doute une affaire de gestion communale. Radars, casse-vitesse, chicanes… Personnellement, j’ai envie de mettre une énorme photo de mon chat mort sur une plaque en aluminium et la poser au bord de la route. Mais à quoi bon ? Je suis sûr que la personne qui l’a tué n’a rien fait pour prévenir ou même secourir l’animal. C’est désespérant pour la race humaine !"

Pourtant, son chat n’était pas un novice et avait l’habitude de se balader seul en rue.

"Les chats sont malins et si le mien avait survécu à quatre déménagements, c’est qu’il était habitué à se méfier des voitures. J’ai mon permis depuis 34 ans et je n’ai jamais tué ni un chat ni aucun autre animal. J’espère que le fait de dénoncer ces faits conscientisera certaines personnes, mais j’en doute sincèrement", conclut Frédéric, dépité par cette situation.