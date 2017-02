Une intoxication massive au monoxyde de carbone a eu lieu, samedi soir, au sein du karting de Wavre, dont l'ouverture officielle devait avoir lieu ce mardi.

Dans l'attente de la venue d'un expert sur les lieux, les autorités judiciaires ont ordonné la mise sous scellés du site de karting de Wavre où est survenue samedi soir une intoxication de masse au monoxyde de carbone (CO), a-t-on appris dimanche matin auprès du procureur du roi du Brabant wallon. Quelque 150 personnes se trouvaient samedi soir sur le site du nouveau Wavre Indoor Karting, ouvert la semaine dernière le long du boulevard de l'Europe, lorsqu'une septantaine d'entre elles ont été victimes d'une intoxication au CO. Cinq personnes ont été sérieusement intoxiquées, douze modérément et une cinquantaine légèrement.

Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Pierre à Ottignies, Saint-Pierre à Bruxelles, Sainte-Elisabeth à Ixelles, Iris Sud à Ixelles, au Gasthuisberg à Leuven, à Nivelles et à Braine l'Alleud. Dimanche matin, le pronostic vital d'aucune victime n'était encore engagé, confirme-t-on au parquet.

Déclenché samedi à 20H30, le plan communal d'urgence a été levé vers 23H30.

Si l'origine du sinistre semble a priori liée à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz d'échappement, il appartiendra à l'expert judiciaire désigné d'établir les circonstances précises de l'intoxication de masse. "Il est peu probable que l'expert se rende sur les lieux ce dimanche car il faut au moins être certain que l'air y soit devenu complètement respirable afin d'éviter un nouvel accident. Dans l'attente, les scellés ont été apposés en vue de la préservation des lieux", commente le procureur du roi brabançon.

Ouvert cette semaine à peine, au boulevard de l'Europe à Wavre, le Wavre Indoor Karting fait six cent cinquante mètres de long, sur deux étages et avec 29 virages. La DH avait pu tester ce karting lors de l'inauguration du circuit jeudi soir.

Les gérants du karting ont communiqué sur Facebook suite à cet incident.