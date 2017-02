Le plan communal d'urgence à été déclenché samedi soir à Wavre. Une septentaine de personnes se trouvant dans le nouveau karting, inauguré jeudi, auraient été intoxiquées au monoxyde de carbone.

Cinq personnes sont sévèrement intoxiquées, douze modérément et 50 légèrement. Tous sont hors de danger.

Les victimes ont été dispatchées dans divers hôpitaux de la région. Les cinq personnes fortement intoxiquées sont traitées dans les Cliniques universitaires Saint-Luc et Saint-Pierre à Bruxelles.

Des scellés vont être posés sur les installations techniques. Le karting ne sera pas rouvert avant nouvel ordre.

150 personnes étaient présentes au karting ce samedi soir. L'ouverture officielle, prévue pour le 14 février, est compromise. Un centre de crise a été installé à l'Hôtel de Ville de Wavre. C'est un problème d'extracteur de fumée qui est la cause de l'intoxication.

Olivier de Wilde, un confrère journaliste de la Dernière Heure, explique que le problème serait dû aux extracteurs d'air qui ne fonctionneraient pas. Son fils a d'ailleurs lui-même été malade jeudi pour la course d'inauguration. "Mon fils a roulé jeudi lors de l'inauguration pendant 15 minutes et ne se sentait déjà pas bien après. On n'a cependant pas fait le rapprochement à ce moment-là car personne n'avait roulé plus de 15 minutes et n'avait donc pas eu le temps d'être sérieusement malade. Mais aujourd'hui, lors de la seconde course, certains ont pu rouler jusqu'à une heure d'affilée et là, les conséquences ont été dramatiques. D'après un autre contact sur place, des personnes sont tombées dans les pommes et des ambulances ont dû intervenir".

Un call center a été ouvert pour les familles touchées : 010/230.430

La DH avait pu tester ce karting lors de l'inauguration du circuit jeudi soir.