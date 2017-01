C’est dans une salle bien remplie que le conseil communal d’Ottignies-LLN s’est réuni hier soir pour une séance extraordinaire.

Le parti d’opposition, OLLN 2.0 (MR), a convoqué l’ensemble des élus pour un seul point : proposer aux citoyens une consultation populaire sur l’extension du centre commercial l’Esplanade. Le Bourgmestre a commencé par dénoncer un coup de com’ de la part de l’opposition à quelques mois des prochaines élections communales. L’échevin en charge de la participation, Michel Beaussart (PS), prend ensuite la parole : « on va organiser une consultation populaire en dérogeant sur deux points à savoir élargir les heures d’ouverture des bureaux de vote et permettre à chaque citoyen d’expliquer son vote en argumentant son oui ou non ». Un comité de pilotage sera mis sur pieds pour la bonne tenue de cette consultation.