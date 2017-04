Paul A., un ressortissant roumain né en 1996, a comparu lundi matin devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, pour s’expliquer sur le viol commis en octobre dernier sur le Ravel, à Genappe.

L’homme est en aveux mais, sur le banc des prévenus, il n’a pas donné d’explication sur ses actes. Ne parlant pas français, il s’est exprimé par l’intermédiaire d’une interprète pour affirmer qu’il ne pouvait rien dire sur les faits.

Il a par contre demandé à la présidente pourquoi il avait été transféré de la prison de Nivelles vers celle de Saint-Gilles… "Ce qui permet en tout cas de voir que monsieur est particulièrement concerné par son propre sort !", a indiqué la présidente en réponse, avant que le prévenu ne précise tout de même qu’il regrettait ce qu’il avait commis.

Les faits remontent au mois d’octobre dernier. L’homme, qui logeait à quelques kilomètres, dans un manège où son frère était employé à l’époque, était assis sur un vélo lorsqu’il a vu passer sa victime qui se promenait sur le Ravel. Il l’a suivie jusqu’à un endroit situé à l’écart des habitations, l’a dépassée, puis a fait semblant de tomber au milieu du chemin.

Bien que se méfiant de lui, la victime s’est tout de même arrêtée pour lui porter secours. Mais elle a directement été agrippée et mise au sol. Elle a tenté de se défendre et a été violemment frappée par Paul, qui n’a pas hésité à lui porter plusieurs coups de poing sur le visage et d’autres coups sur le corps.

Durant le viol, l’homme l’empêchait en permanence de crier, et regardait aux alentours pour ne pas être surpris. Il avait auparavant pris le soin de balancer le vélo de la jeune femme dans les champs, pour éviter qu’elle ne lui échappe. "C’est un comportement de prédateur !, a requis le ministère public à l’audience. Il s’agit d’une personne excessivement dangereuse, avec une réflexion limitée, centrée sur elle-même. Monsieur représente un danger social, il y a une nécessité de le laisser en prison : il n’est pas en état de sortir, c’est une véritable bombe à retardement…"

Une peine de cinq ans de prison ferme (le maximum prévu par le Code pénal), suivie de dix ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines, a été requise. La défense, elle, a plaidé un sursis probatoire en mettant notamment en avant la fragilité psychologique de Paul. Jugement le 8 mai.