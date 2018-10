En septembre 2017, la police est passée à l’action en débarquant dans un hangar de Vieux-Genappe. L’étage, dont l’accès était dissimulé par une porte placée derrière une étagère puis une autre porte à commande automatique, abritait une plantation de cannabis sophistiquée. Pas moins de 1.600 plants y grandissaient en toute discrétion, et au moins une récolte avait déjà été effectuée.

À quelques kilomètres , les mêmes auteurs se servaient aussi d’une villa louée à Baisy-Thy pour faire pousser plusieurs centaines d’autres plants. Ce sont des Hollandais d’origine turque qui s’occupaient des installations, et circulaient entre les deux plantations avec des voitures immatriculées en Belgique par une complice pour plus de discrétion.

Les lieux étaient loués grâce à l’intermédiaire de David H., un habitant de Perwez déjà condamné dans le passé pour le même type de faits. Il se définit comme un investisseur et cherchait également des hangars en Flandre et en France.

Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé pas moins de 16,5 kilos de cannabis. Ce qui ne l’a pas empêché de minimiser sa participation à cette organisation manifestement internationale, lors du passage de la bande devant le tribunal correctionnel.

La justice vient de trancher et lui inflige 45 mois de prison, avec un sursis pour ce qui excède les 7 mois de détention préventive qu’il a déjà subis. Il se voit également confisquer son véhicule de sport, ainsi qu’un montant de 50.000 euros.

L’amie qu’il avait convaincue d’immatriculer les voitures à son nom contre rétribution écope de 18 mois avec sursis et 8.500 € lui sont confisqués. Un troisième prévenu, en détention préventive depuis un an, est condamné à deux ans avec sursis partiel et 50.000 € lui sont confisqués. Le même montant est confisqué également à trois prévenus domiciliés aux Pays-Bas et qui faisaient défaut. Ils prennent deux peines de 40 mois et une de 30 mois de prison ferme.