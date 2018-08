L'homme a finalement été arrêté, à pied, du côté de Lasne

Mardi, vers 20h30, les policiers de la zone de La Mazerine ont reçu un appel pour une personne ivre sur la voie publique, à Lasne, sur le Chemin de la Maison du Roi. Une ambulance a été appelée en renfort pour prendre en charge la personne, originaire de Lasne.

Peu après, ces mêmes policiers ont été avertis par leurs collègues de Nivelles d'un accident qui s'était produit à quelques kilomètres de là, sur la N5 à hauteur de Genappe. Les policiers nivellois avaient retrouvé, peu avant 20 h, un véhicule accidenté… sans son chauffeur. Très vite, les deux zones de police ont conclu que l’homme retrouvé ivre à Lasne était ce chauffeur en question.

Plus tôt dans la soirée, ce même automobiliste a zigzagué sur la N5, percuté à plusieurs reprises les îlots centraux et terminé sa course sur le bas-côté. Il a ensuite pris la fuite, à pied, jusque Lasne.

Les policiers lui ont délivré deux P.-V. : un pour ivresse sur la voie publique, un autre pour délit de fuite.