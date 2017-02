Un jeune homme soupçonné d'avoir violé une cycliste, en octobre dernier sur le sentier du RAVeL à Vieux-Genappe, a été placé mardi sous mandat d'arrêt. Une femme née en 1984 avait été agressée sexuellement puis violemment frappée, le 15 octobre 2016, alors qu'elle circulait à vélo sur le RAVeL (ancienne ligne ferroviaire 141).Grièvement blessée, elle avait été transportée à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. La trentenaire avait l'habitude d'emprunter cette voie pour effectuer la liaison entre Ottignies et Nivelles.Sur base d'une description de l'auteur présumé, des résultats d'un appel à témoins et de traces d'ADN relevées sur la victime, un suspect a été identifié. Il s'agit d'un ressortissant roumain âgé de 20 ans, sans résidence connue en Belgique.En aveu de ce fait de viol, il a été placé mardi sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction nivellois. L'intéressé se trouvait en réalité déjà en prison, y purgeant une peine d'un an d'enfermement, consécutive à un jugement du 4 janvier dernier pour un vol perpétré en novembre 2016 au magasin Carrefour Market de Genappe.Fin novembre, un appel à témoins avait été lancé, avec la publication d'un portrait-robot.