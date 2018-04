L'arme utilisée ne décochait heureusement pas de munition...

Un nouveau vol dans un concessionnaire motos a été commis jeudi matin du côté de Genappe. Vers 6 h, des habitants de la rue du Point du Jour, à Bousval, ont été réveillés par un important vacarme en provenance de la rue. Croyant à un accident, ils se sont rendus à la fenêtre et ont vu qu’une camionnette avait percuté la façade du magasin Warrant Motos, explosant la vitrine par la même occasion.

Les riverains ont alors aperçu six individus se rendre à l’intérieur de l’établissement, en sortir six motos KTM, dont cinq neuves, la dernière étant en dépôt dans le commerce. Les six hommes, cagoulés et gantés, semblaient avoir bien planifié leur vol puisqu’ils sont repartis en quelques minutes à peine.

Ils ont aperçu les riverains à leurs fenêtres, ont exhibé une arme et ont tiré dans leur direction. Fort heureusement, l’arme utilisée était un pistolet d’alarme ne tirant aucune balle. Un appel à témoins a été lancé par le responsable du commerce pour tenter de retrouver les motos volées.

Ce nouveau vol vient s’ajouter aux autres faits perpétrés ces dernières semaines chez des concessionnaires motos du Brabant wallon. A la mi-février dernier, le gérant du magasin Ride and Race, installé le long de la chaussée de Wavre, à Grez-Doiceau, avait été cambriolé. Les voleurs étaient repartis avec 5 motos. Et début mars, le patron du magasin El Diablo Moto, à Wavre, avait été frappé et ligoté avant que les voleurs emportent des motos et de l’équipement.

Selon le parquet, les trois faits pourraient avoir été commis par les mêmes auteurs. Les caméras de surveillance du commerce genappien seront analysées pour tenter de retrouver les auteurs du vol.

© dr