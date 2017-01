Le 3 novembre dernier, une alarme anti-intrusion a retenti en pleine nuit dans le magasin Carrefour de Genappe et des agents de la zone de police Nivelles-Genappe se sont rendus sur place. Ils sont arrivés rapidement et ont constaté que la porte de secours avait été forcée. Restait à savoir si l’auteur de cette effraction était déjà parti ou s’il se trouvait encore à l’intérieur.

Les intervenants ont été fixés lorsque le visiteur nocturne a tenté de leur échapper en forçant une autre porte : celle de devant cette fois. En vain, mais avec tout de même des conséquences puisque les dégâts ont été évalués par la suite à plus de 4.000 euros.

Paul A., intercepté sur place, s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il y a quinze jours à Nivelles. Où il a reconnu les faits : pas vraiment le choix, vu les circonstances de son arrestation. Il a expliqué aux enquêteurs que venu de sa Roumanie natale, il travaillait au noir à Loupoigne et avait fait ses courses durant la journée dans cette enseigne où il avait remarqué qu’il n’y avait pas de caméras de surveillance.

Alors, il est revenu la nuit, avec ses outils et un sac à dos pour emporter ce qu’il pourrait trouver sur place. C’était compter sans l’alarme anti-intrusion… “Quelle peine appliquer à un jeune de vingt ans qui a des capacités, un diplôme en Roumanie, et qui risque de voir son avenir mis dangereusement en péril ?, avait plaidé son avocat. Il a déjà fait de la détention préventive durant plus d’un mois. Il fait partie de la génération de Roumains venus en Europe occidentale pour trouver une vie plus luxueuse, et qui sont frustrés en constatant que ce n’est pas aussi brillant qu’ils le pensaient. La difficulté, c’est de trouver une peine adéquate…”

Le tribunal a tranché hier matin. Paul A. écope d’un an d’emprisonnement, comme l’avait requis le ministère public à l’audience. Mais un sursis est accordé pour la moitié de cette peine. L’intéressé, sans domicile connu en Belgique, devra donc purger six mois de prison ferme.