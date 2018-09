"Est-ce digne d’un conseiller communal en activité ? Comme entrepreneur vous savez parfaitement qu’il est possible de terminer les travaux pour la rentrée de l’année prochaine ! Ces propos sont simplistes. Ce n’est pas parce que vous filmez un chantier en cours que vos propos sont motivés ! Pauvre parti Défi !"

Ce commentaire se retrouve sur les réseaux sociaux, suite à la diffusion par Philippe Lenaerts, candidat de Défi citoyens à Grez-Doiceau, d’une vidéo où, avec d’autres candidats de sa liste, ils pénètrent sur et dans le chantier en cours de l’académie de musique pour critiquer la gestion du dossier de la majorité actuelle.

Pour rappel, Philippe Lenaerts, comme la tête de liste Pascal Goergen (également sur place) étaient tous deux jusqu’à il y a peu au sein même de cette majorité…

Une vidéo qui donne donc le ton de la campagne actuelle mais qui ne passe pas aussi bien qu’espéré sur les réseaux sociaux… Le message de Défi citoyens est que les travaux s’éternisent et seraient mal gérés…

Mais pas de quoi convaincre certains… "Il semble qu’il y ait dans cette vidéo beaucoup d’annonce, mais rien de bien étayé. Je ne vois là qu’un chantier, mais aucune information qui me permette de dire qu’il est mal géré par l’administration communale."

"Tous ceux qui ont construit connaissent les aléas d’un chantier de construction ! Monsieur Lenaerts étant entrepreneur les connaît mieux que quiconque. "

Au-delà de la discussion animée que génère la vidéo, une autre question se pose. Est-ce bien légal de se rendre sur un chantier de la sorte ? Pour Philippe Lenaerts, c’est oui ! "En tant que conseiller communal, j’ai accès aux bâtiments communaux. Ce n’est pas de ma faute s’il était ouvert. C’est fait et puis c’est tout. Qu’elle porte plainte et on verra… Heureusement, j’ai vraiment fermé la porte en sortant."

Contactée, la bourgmestre ne veut pas rentrer dans la polémique. Néanmoins, elle indique qu’une demande de suppression de la vidéo a été faite. Le règlement du conseil communal n’autorise pas une telle pratique, également condamnée par… le Code pénal !

Saul