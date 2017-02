Que s’est-il passé à Grez-Doiceau le 15 octobre 2012 ? Dans un premier temps, les policiers avaient enregistré la plainte du propriétaire d’une BMW, jeune homme issu d’une famille aisée, qui avait expliqué qu’il avait subi un car-jacking. Et qu’il n’avait pas de soupçons à propos des auteurs, lesquels avaient agi avec le visage dissimulé sous une cagoule.

Mais il est apparu au fil de l’enquête que la BMW s’était retrouvée dans un garage de la région de Liège à l’instigation de plusieurs jeunes que la victime connaissait bien.

Et les contacts nombreux entre tous les protagonistes, avant et après les faits, ont fait penser aux enquêteurs qu’ils avaient en réalité affaire à une fraude à l’assurance.

C’est aussi ce qu’ont raconté Melvyn et Ludwig qui avaient endossé le rôle des car-jackeurs et dont la victime s’était gardée de livrer l’identité, en tout cas dans un premier temps.

Le propriétaire de la BMW était dès lors cité devant le tribunal correctionnel, en compagnie des deux autres. Il devait pour sa part se défendre notamment de préventions de faux et usage de faux, concernant ses déclarations mensongères à la police.

Son avocat, à l’audience, avait produit un jugement ancien, où il est question de la BMW volée et de l’ensemble des protagonistes. Melvyn et Ludwig étaient en lien avec une bande urbaine de Wavre aux méthodes violentes, et les faits étaient dès lors à replacer dans un contexte de racket et de mise à l’amende de toute une série de jeunes.

L’argument a convaincu le tribunal, qui estime que la victime a menti à la police non pas pour escroquer l’assurance, mais par peur des représailles.

Le faux car-jacking était une extorsion : la victime est acquittée, Melvyn prend 18 mois de prison ferme et Ludwig 15 mois.