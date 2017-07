"Une gentille petite chatte de 10 ans avec un plomb (diabolo) dans la patte. Heureusement pour Lili, il n’a pas provoqué de fracture, mais un gros hématome musculaire. Elle a eu de la chance, elle s’en sort bien. Tous les chats victimes de ces petits malins (pour rester polie) qui s’amusent à tirer sur eux n’ont malheureusement pas cette chance."

C’est un sentiment de désolation mais aussi de colère qui anime Bénédicte Mailleux, vétérinaire à Grez-Doiceau. Mardi soir, elle a été contactée pour une intervention dont elle se passerait volontiers.

Les faits ont eu lieu lundi en soirée dans le quartier des Monts à Archennes. De quoi susciter l’indignation sur les réseaux sociaux et dans le quartier, mais aussi dans le village voisin de Pécrot où, voici un an, en avril 2016 plus exactement, un fait identique a eu lieu… L’annonce de ce fait odieux a permis également de savoir que cette année aussi, en avril, et toujours à Pécrot, un autre chat a été victime de ce même type de cruauté. Les deux faits antérieurs ont eu pour conséquence la mort de l’animal…

"En avril, j’ai retrouvé mon chat mort, on lui avait tiré dessus. Cela s’est passé à Pécrot, proche de l’église. Nous sommes très tristes de sa disparition", explique une dame.

Bénédicte Mailleux a réagi, en rappelant le fait de 2016 : "En avril 2016, une chatte a eu une vertèbre explosée par une balle, cela s’est malheureusement mal terminé pour elle. La propriétaire a également perdu un autre chat qu’elle n’a jamais retrouvé. Cela s’est aussi passé près de l’église de Pécrot. Il y a un dingue qui sévit toujours dans le bois à l’arrière de la rue Constant Wauters et il a déjà fait plusieurs victimes."

La propriétaire de cette chatte est furieuse : "Quoi, il aurait remis ca ?"

Pour Lili, heureusement, l’issue semble être mieux engagée. "J’ai retiré le plomb, explique la vétérinaire . L’animal arrive à poser la patte au sol légèrement, c’est bon signe."

Si la propriétaire n’est pas encore décidée à déposer plainte, inutile de dire que la vigilance est dorénavant de mise dans le quartier où les voisins comptent bien éviter qu’un tel acte ne se reproduise !