Le Chastrois Jérôme Thiry s'est offert un nouveau défi sportif de choix ce jeudi à l’occasion du Stairs for Life, course d'escaliers au profit de Viva for Live

Jérôme Thiry n’est pas du genre à faire les choses comme les autres. Après s’être offert la traversée de la Manche à la nage pour ses quarante ans voici quelques mois, le Chastrois a vu dans la 5e édition du Stairs for Life ce jeudi à Bruxelles la possibilité de réaliser un nouveau défi : grimper, six heures durant, les quelque 600 marches et 34 étages de la tour Rogier, le tout en tenue de pompier, sa nouvelle profession qu’il exerce au sein de la 11e compagnie de la caserne Héliport à Bruxelles depuis quelques mois.

Un défi qu'il a bouclé sur le coup de 15h, après avoir monté la fameuse tour à 18 reprises. Mieux que ce qu'il avait prévu. "J'en suis heureux et étonné", nous confiait-il après l'effort. "Merci à toute l'équipe qui était là, qui m'a aidé logistiquement et m'a permis de bien récupérer et de gagner du temps."

Pour rappel, Stairs for Life a lieu chaque année depuis 2014 à Bruxelles, à deux pas de la gare du Nord, pour la bonne cause. Tous les fonds récoltés sont en effet reversés à Viva for Life, opération de la RTBF au profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique. Mais tous les autres participants, un peu moins fous sans doute, ne font l’ascension qu’à une seule reprise et en tenue de sport. Pas avec un attirail de plus de vingt kilos, dont un appareil respiratoire !

"C'est un tout nouveau défi par rapport à ce que j’ai déjà pu faire par le passé", indiquait avant de s'élancer celui qui peut notamment se targuer, outre la traversée de la Manche, d’avoir bouclé un triple (!) Ironman, l’UTMB ou encore la Diagonale des Fous sur l’île de La Réunion. "Ce lien entre mon boulot de pompier et le sport m’a attiré. C’est à la fois une nouvelle expérience sportive et un excellent entraînement en tant que pompier."

Le plus dur fut de gérer l’effort, éreintant sur le plan cardiaque, sur la durée. Et, donc, de bien mettre à profit les moments de repos, soit le retour à la case départ via l’ascenseur. "L'occasion de m’hydrater, de m’alimenter et de ne pas surchauffer", reprend ce père de trois enfants qui exerce aussi en tant que kinésithérapeute et ostéopathe à Blanmont. "La tenue de pompier fait énormément transpirer et il faut donc lutter contre l’hyperthermie lors d’un tel effort. Quant à l’aspect sportif en tant que tel, il s’agit avant tout de gestion. Pas question d’y aller à fond, comme certains peuvent le faire lorsqu’ils ne montent qu’à une seule reprise."

Ce jeudi, il avait réussi à dépasser la barre des 2.100 € récoltés pour Viva for Life. Avant de se lancer dans ce défi, il s'était fixé pour objectif le cap des 2000 €

En chiffres:

20,15: le poids, en kilos, de l’équipement de pompier que Jérôme Thiry a embarqué avec lui tout au long de ses six heures d’effort. Dont rien que 12,9 kg pour l’appareil respiratoire et le masque ou encore un peu plus de 3 kg pour la veste et le pantalon.

le poids, en kilos, de l’équipement de pompier que Jérôme Thiry a embarqué avec lui tout au long de ses six heures d’effort. Dont rien que 12,9 kg pour l’appareil respiratoire et le masque ou encore un peu plus de 3 kg pour la veste et le pantalon. 636: le nombre de marches à gravir pour arriver au sommet de la tour Rogier, qui culmine à 137 mètres au-dessus du sol. Soit 34 étages.

le nombre de marches à gravir pour arriver au sommet de la tour Rogier, qui culmine à 137 mètres au-dessus du sol. Soit 34 étages. 2100: le montant, en euros, déjà récolté par Jérôme Thiry au profit de Viva for Life. Voici un an, l’opération Stairs for Life avait à elle seule permis de récolter 50 236 € pour Viva for Life.



