Les prix de l’immobilier en Brabant wallon ont-ils atteint leur sommet en 2018 ? Certains candidats acheteurs osent l’espérer. Sans doute un peu moins les propriétaires qui souhaiteraient vendre leurs habitations au meilleur prix. Car au vu des derniers chiffres du baromètre trimestriel des notaires, l’immobilier se tasserait dans la Jeune Province. Si on enregistre encore une légère hausse de 0,2 % au niveau des prix des maisons entre le deuxième et le troisième trimestres, ceux des appartements enregistrent un recul de 2,1 % sur la même période.

À plus long terme, on constate que les maisons traditionnelles coûtent désormais 2,4 % de plus qu’il y a un an là où un appartement se vend désormais 7,2 % moins cher !

Cela n’empêche pas au Brabant wallon de monopoliser la place de la province la plus chère de Wallonie, tant au niveau des appartements que des maisons. Ainsi, les premiers se vendent désormais à 230.271 € en moyenne contre 324.224 € pour les deuxièmes nommées. "Seuls le Brabant wallon et la province de Luxembourg ont aujourd’hui un prix moyen, pour un appartement, supérieur à la moyenne wallonne (NdlR : 171.884 €), précisent les responsables de la fédération royale du notariat belge. De même, le Brabant wallon est la seule province wallonne ayant des prix moyens supérieurs au seuil de 200.000 euros."

Un appartement en Brabant wallon coûterait même, en moyenne, 92.000 euros de plus qu’en Hainaut, province la moins chère dans le domaine. Soit 66,7 % de plus !

Le constat est similaire sur le plan des habitations. Une maison traditionnelle se monnaie aujourd’hui autour de 324.224 € en moyenne. Soit un peu plus de 168.000 € (+108 % !) de plus qu’une maison du même type en Hainaut. "Le Brabant wallon est aujourd’hui la seule province wallonne dont le prix moyen se situe au-dessus du prix moyen national. Il est supérieur de 67,6 % par rapport au prix moyen de Wallonie (NdlR : 193.410 €) et de 25,9 % par rapport au prix moyen national (NdlR : 257.452 €)."

Conséquence immédiate : le Brabant wallon reste la province la plus chère de Belgique, après la région de Bruxelles-Capitale (451.000 €) mais devant le Brabant flamand (323.280 €).

Même constat au niveau du marché des appartements où, cette fois, le Brabant wallon (230.271 €) se retrouve derrière Bruxelles (237.880 €), rivalise avec le Brabant flamand (230.618 €) mais reste derrière une province de Flandre occidentale (248.687 €) boostée par l’immobilier côtier.

Enfin, il est à noter que, malgré ces prix prohibitifs, le Brabant wallon est la seule province "où l’activité immobilière augmente deux trimestres de suite" avec 2,8 % de transactions immobilières supplémentaires enregistrées au troisième trimestre de cette année.