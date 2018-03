L’incendie s’est donc déclaré ce mercredi matin 8h15. Il est maitrisé mais pas totalement éteint. Pompiers et policiers sont donc toujours sur place.

La rue reste pour le moment bloquée à la circulation.

Le souci à la base est qu’un toit en ardoise et amiante a brulé et s’est effondré. A cause de la crainte de retombée toxique, la pré-alerte du plan d’urgence a été déclenchée car les autorités craignaient un rabattement des fumées vers l’école voisine.

Le vent a très vite changé de direction et soufflé vers le champs.

Sur les 200 élèves de l’école maternelle, 150 ont été repris par leurs parents et 50 évacués vers l’école communale située à 300 mètres des lieux de l’incendie.

Aucun blessé n’est à déploré. Un service de nettoyage spécialisé a été appelé.

© dr