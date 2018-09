Jeudi soir, sur les coups de 17h30, un impressionnant incendie s'est déclaré au centre de tri de Mont-Saint-Guibert. Un incendie qui a mobilisé une vingtaine de véhicules de pompiers des casernes de Braine-l'Alleud, Nivelles, Wavre et Jodoigne pendant une bonne partie de la soirée et de la nuit.





Et ce vendredi matin, on retrouve encore une bonne dizaine de pompiers sur le site. En effet, si l'incendie est à présent sous contrôle, les hommes du feu veulent éviter tout risque de reprise et ils sont actuellement en train d'étaler tous les déchets afin de procéder à une extinction totale. Une opération qui devrait encore les occuper une grande partie de la journée. "On espère vraiment que tout sera en ordre pour ce soir", confie un pompier wavrien.