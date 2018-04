Un incendie a pris, mercredi, vers 19h dans un hangar situé le long de l'avenue Franklin Roosevelt, juste derrière les nouvelles papeteries de Genval.

Les pompiers de Wavre et Overijse sont rapidement arrivés place. Avec de gros moyens : une petite dizaine de camions ont été dépêchés sur place. Ce qui a permis une extinction rapide de l'incendie, qui avait dégagé un panache de fumée particulièrement important.

Selon l'officier responsable de l'intervention chez les pompiers, tout porte à croire que l'incendie serait accidentel. Le bâtiment est désaffecté. Seule une salle est occupée. "Et vu la vétusté des lieux, un court-circuit n'est pas impossible", explique-t-il. "Tout comme un mégot de cigarette mal éteint."

La thèse accidentelle est aussi privilégiée auprès de la police. "Le feu a visiblement couvé longtemps, explique un officier. Si on avait voulu mettre le feu, on aurait mis de l'essence et tout se serait rapidement embrasé. Et les témoins n'ont vu personne s'enfuir. Ici, le local était occupé par des musiciens. Il suffit qu'un ampli ait surchauffé..."

Le bâtiment est desormais interdit d'accès. Il devait de toute façon être détruit d'ici une dizaine de jours.