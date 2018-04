Samedi soir, les pompiers de Braine-l'Alleud sont intervenus plus d'une trentaine de fois suite aux fortes intempéries qui ont frappé le Brabant wallon et plus particulièrement les communes de Braine-l'Alleud et de Waterloo.





Et à Braine-l'Alleud justement, ce sont les habitants du Clos Bourdon qui se sont retrouvés les pieds dans la boue. " C'est déjà la troisième fois que cela se produit, déplore Ivan, un riverain. Vers 19 heures, il y a eu de gros grêlons et rapidement, les égouts ont été bouchés. L'eau dévalait les escaliers du voisin d'en face comme une rivière."





La suite, c'est une rue complètement recouverte d'une importante couche de boue. Les riverains ont passé la nuit à nettoyer et ce dimanche matin, ils étaient encore à pied d'oeuvre avec leurs pelles et leur Karcher pour redonner un bel aspect à leur clos. Fort heureusement, les maisons n'ont, cette fois-ci, pas été touchées.