Les pluies d’orage ont transformé la voirie en rivière mais les dégâts sont limités.

Du côté de Fonteny et de Vieux-Genappe, les inondations causées par des orages d’été, on connait. Et on redoute. C’est qu’en 2016, ce village situé entre Nivelles et Genappe a été durement frappé à deux reprises, à quelques jours d’intervalle, par des coulées de boue qui ont transformé la rue de Nivelles en véritable torrent, les flots envahissant aussi les rez-de-chaussée des maisons et causant des dégâts très importants.

C’est donc avec la crainte que l’on devine qu’en fin d’après-midi, vendredi, les habitants de Fonteny ont vu à nouveau l’eau dévaler des prairies pour changer leur rue, en quelques minutes, en rivière menaçante. Mais cette fois, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal.

« Il a plu durant dix minutes, peut-être un quart d’heure, confirme une riveraine. Et une nouvelle fois, l’eau est arrivée des champs. Mais le nuage est parti à temps et finalement, il n’y a pas trop de dégâts. »

De quoi tout de même mobiliser une partie du service communal des travaux afin de déblayer la boue et le gravier que l’eau, qui s’est rapidement retirée, avait laissé sur la chaussée.