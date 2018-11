Un automobiliste ivre refusait d'obtempérer aux ordres des policiers.

Une course-poursuite a démarré dans la soirée de jeudi entre une camionnette conduite par un Bruxellois né en 1981. Vers 17 h 30, une patrouille de police de la zone d'Ottignies-LLN avait remarqué le comportement dangereux de l'automobiliste qui conduisit en commettant de nombreuses exactions.

La police a tenté de l'interpeller mais le conducteur a accéléré, traversant le Brabant wallon à toute vitesse pour être finalement interpellé à Nivelles.

L'homme, qui se trouvait sous bracelet électronique, était ivre au volant et était sous le coup d'une déchéance du droit de conduire.

Pour ses infractions de roulage, il a écopé d’une amende et d’une nouvelle déchéance du permis. Pour sa conduite sans permis et son refus d'obtempérer, il sera prochainement assigné devant le tribunal correctionnel. Il risque en outre une révocation de son bracelet électronique et, a posteriori, de retourner derrière les barreaux.