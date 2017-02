Le récent scandale Publifin - et les nombreuses ramifications qui risquent d’être encore découvertes - a jeté l’opprobre sur les mandataires politiques présents dans les différentes intercommunales du sud du pays. Jusqu’en Brabant wallon où le discrédit se fait grandement ressentir sur les réseaux sociaux. De nombreux citoyens, choqués par le comportement des mandataires de Publifin, n’hésitent pas y à qualifier de "pourris" l’ensemble des politiciens de Wallonie.

Mais sont-ils pour autant "tous pourris" ? Pas vraiment. On constate ainsi que Stéphane Moreau touche chez Nethys plus du double de ce que gagnent l’ensemble des mandataires politiques des différentes intercommunales du Brabant wallon.

Pourtant, la récente sortie, sur TVCom, du bourgmestre d’Orp-Jauche, Hugues Ghenne, et celle de son homologue CDH à Perwez, André Antoine, pourraient laisser penser qu’il y a des abus dans notre province. Le premier estime en effet "totalement indécent" le nombre de vice-présidents siégeant au sein de l’IBW. Tout comme leurs émoluments. En plus du président qui touche 24.000 € bruts par an, l’on compte en effet 10 vice-présidents touchants chacun 18.000 € bruts annuellement.

De son côté, André Antoine dénonçait le fait que le collège exécutif de l’IBW soit passé, en 2013, de 7 à 11 membres, dont 7 mandats attribués au MR "sans respect de la clé d’Hondt."

Contacté par nos soins, le directeur-général de l’IBW, Baudouin le Hardy, confirme les chiffres, tout en qualifiant ces sorties… "d’inqualifiables tant elles insinuent le doute sur des mandataires qui travaillent de manière extrêmement consciencieuse au sein de l’IBW."

Et le directeur-général d’argumenter : "L’IBW doit gérer un nombre important de métiers : l’assainissement des eaux usées en Brabant wallon; le traitement des déchets ménagers et ses outils industriels lourds comme l’incinérateur de Virginal; le développement économique du Brabant wallon; le crématorium de Court-Saint-Etienne; ainsi que différentes tâches de soutien aux communes. Alors que ces métiers sont gérés par des intercommunales différentes dans les autres provinces, c’est une seule et même intercommunale qui s’en occupe en Brabant wallon : l’IBW. Un collège exécutif de 11 personnes n’est donc, selon moi, pas excessif."

Baudouin le Hardy poursuit en précisant qu’un collège de 11 personnes permet d’éviter que seules deux-trois communes bénéficient des investissements les plus importants. "Par ailleurs, il m’est impossible de me rendre chaque semaine dans l’ensemble des communes pour connaître leurs besoins. Les 11 membres du collège exécutif de l’IBW y servent donc de relais non-négligeables pour les communes."

Quant aux rémunérations brutes, elles ne seraient pas non plus exagérées. "Le collège exécutif de l’IBW se réunit près de 50 fois par an, avec des ordres du jour très denses qui nécessitent de se tenir informer en permanence. Le président doit aussi se charger des réunions de concertation sociale et réaliser les actes de signatures à l’extérieur. Lui et ses vice-présidents endossent aussi une lourde responsabilité civile et pénale. Je ne pense honnêtement pas exagéré ce salaire mensuel de 1.000 € net, pour le président…"



IECBW : les mieux rémunérés

C’est au sein de l’intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon que les rémunérations des présidente et vice-président sont les plus importantes. Anne Masson (MR), qui touche déjà 18.000 € bruts par an en tant que vice-présidente de l’IBW, gagne 29.000 € bruts par an en tant que présidente de l’IECBW. C’est d’ailleurs la mandataire brabançonne qui touche les plus grandes rémunérations dans les intercommunales. On reste toutefois très loin des 960.000 € de Stéphane Moreau chez Nethys. Les 5 vice-présidents de l’IECBW touchent quant à eux 18.000 € bruts par an contre 125 € de jeton de présence pour les 25 membres du conseil d’administration. L’ensemble de ces rémunérations n’atteignent que 0,25 % des dépenses totales de l’IECBW, même si elles ont été augmentées de 56 % fin 2013.

Sedifin : "4,5 millions d’euros d’économies réalisées en dix ans"

Créée au début du XXe siècle pour assumer la gestion des marchés de l’électricité de trois communes, l’intercommunale Sedifin est aujourd’hui le gestionnaire des marchés du gaz, de l’électricité, des assurances et télécommunications des 27 communes du Brabant wallon. Florence Reuter (MR) en est sa présidente et touche 20.000 € bruts par an, contre 15.000 € pour ses trois vices-présidents. Les 12 autres membres du conseil d’administration sont rémunérés par des jetons de présence de 156 €. "En dix ans, nous sommes parvenus à faire économiser 4,5 millions d’euros aux communes (NDLR : soit 112 € par habitant), précise Florence Reuter. Et tous les mandataires bossent dur tous les jours. Nous n’avons pas de soirées, pas de week-ends. Demandez à nos familles si nous ne travaillons pas. Je déplore que le discrédit soit jeté sur l’ensemble de la classe politique pour quelques-uns de malhonnêtes."

ISBW : 23.000 € pour la présidente

L’affaire avait fait grand bruit en 2013 : le salaire annuel de la présidence - assumée par la socialiste Dominique De Troyer - de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) est passé de 7.000 € à 23.000 € bruts, alors que les comptes étaient en déficit. Si une telle augmentation était aussi envisagée pour la vice-présidente, le poste a finalement été supprimé. Les jetons de présence des autres membres du conseil d’administration s’élèvent à 60 €. Interviewé par TVCom, le directeur de l’ISBW estime la rémunération de la présidente justifiée au vu du travail quotidien que celle-ci y effectue.

12.000 € pour promouvoir la Bataille de Waterloo

En 2013, suite au départ de Culturespaces, l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 a repris la gestion du site du champ de bataille. Avec le défi d’organiser le bicentenaire et la finalisation des travaux sur le site. Jusqu’à la fin de ces derniers, espérés en 2018, Nathalie du Parc Locmaria touchera un salaire brut de… 1.000 euros par mois. Soit 12.000 € bruts par an. "Et je peux vous garantir que je travaille plus qu’un temps plein, précise la présidente. Sans le soutien de mon époux, je n’y serais pas arrivée." Quant aux autres membres du CA, ils ne touchent rien. "Et pourtant, on s’est réunis au moins une fois par semaine pour organiser le bicentenaire. On n’avait pas le choix : il fallait être prêt."

Sportissimo et l'Académie intercommunale d'Ottignies et Court-Saint-Etienne

Parmi les sept intercommunales présentes en Brabant wallon, seules deux ne rétribuent pas les membres de leurs conseils d’administration. La première est Sportissimo, réunissant des élus des communes de Braine-le-Château, Ittre, Rebecq et Tubize, et qui a pour objectif de construire une piscine dans l’ouest de la province. La seconde est l’Académie intercommunale de Court-Saint-Etienne et Ottignies, dont la présidence change, tous les trois ans, passant des mains de l’échevin ottintois de l’Enseignement à celle du bourgmestre stéphanois. Lesquels ne touchent pas un centime. Idem pour les membres des conseils d’administration des deux intercommunales.