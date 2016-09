Ittre: le cocorico de la discorde

Brabant Wallon

Il y a maintenant près de deux semaines, une publication était postée sur les réseaux sociaux. Celle-ci faisait état d’un coq visiblement un peu trop bruyant à Ittre et qui mettait son organe un peu trop en évidence.

Comprenant qu’on parlait de son animal, Bernadette a rapidement répondu qu’il s’agissait de son coq et s’en est suivi une discussion privée qui, visiblement ne s’est pas très bien déroulée.

En effet, il y a deux jours, Bernadette a reçu un courrier anonyme très clair. "Celui-ci me prévenait que le coq faisait du tapage nocturne et diurne et qu’il fallait le faire taire. Si aucune solution n’était trouvée et que le coq ne se montrait pas calme et silencieux jusque 6h du matin, la SPA, la société protectrice des animaux, serait appelée à intervenir."

D’où l’étonnement de Bernadette. "Généralement, quand on fait appel à eux, c’est qu’il y a un cas de maltraitance. Ici, ce n’est pas du tout le cas."

Pour le moment, cette affaire ne devrait pas (encore) donner lieu à des suites et Bernadette compte bien garder son animal. "La lettre étant anonyme, il n’y aura pas de suite et le coq restera bien à sa place. Je peux comprendre qu’il cause peut-être un peu de nuisances mais il ne faut pas oublier qu’on se trouve à la campagne. De plus, trouver une solution à deux aurait été bien plus facile plutôt que d’envoyer une lettre de manière anonyme. On aurait pu trouver une solution ensemble", conclut Bernadette, bien déterminée à faire valoir ses droits et à garder son coq.