En 2016, le Jodoignois Philippe Kopp, alias L’Herbièriste, a commencé à brasser en amateur… "J’aime bien les plantes médicinales. J’ai rapidement fait des recettes avec les plantes du jardin… J’ai très vite eu l’idée de créer une bière anti gueule de bois, mais ce n’est pas si évident même si la reine-des-prés contient un acide à la base de l’aspirine… J’ai poursuivi dans cette voie car les bières de plantes, c’est un secteur peu exploité. L’idée m’est alors venue de commercialiser mes recettes…"

C’est à l’été 2017 que L’Herbièriste trouve la recette de la Phrodisiaque, une blanche rosée sans fruit et très peu sucrée, infusée aux plantes aromatiques plus l’hibiscus pour le côté rosé. 5.5 %, une bière d’été assez légère qui plaît à un large public. "Je suis allé voir la Brasserie du Renard à Grez-Doiceau et en décembre, la bière était brassée. L’accueil de cette bière a été positif. Les 1.000 litres ont été écoulés en un gros mois à peine… Et à présent, je l’écoule sur une centaine de points de vente !"

Après avoir perdu son emploi, le Jodoignois étudie les aides pour se lancer à 100 % dans le secteur de la bière qui est en vogue…

© saul



Mais cet été, L’Herbièriste a enfin trouvé LA recette, celle qu’il cherche depuis ses débuts. Et le résultat est la Spirine, une blonde au seigle et à la reine-des-prés, de 7 %, plus dans le style des bières belges, classiques. "Elle déstabilise moins les amateurs de bières belges…"

À présent, Philippe va tenter le tremplin pour l’emploi, en achetant sa propre cuve de production pour la placer à la Brasserie du Renard et arriver à un volume de production qui permet d’en vivre…

Ne manquant pas d’originalité, L’Herbièriste a prévu un verre pour accompagner ses bières. Et la forme est particulière puisque c’est tout bonnement un… erlenmeyer. "C’est original, pas compliqué à boire car c’est comme le goulot d’une bouteille, c’est assez sympa et il garde et concentre bien l’arôme."

Et l’avenir ? "J’aimerais bien une bière… verte pour la Saint-Patrick avec des algues. Je pense à la spiruline et aux orties… Je testerais bien aussi la fleur de sureau et la baie de sureau. J’ai testé la bière à la patate, mais c’est un délire. Et puis, sur 20 litres ça va, mais sur 1.000 litres, ça risque de boucher les canalisations !"