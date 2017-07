L'été chez nous: Hélécine, un havre de paix entre Bruxelles et Liège

"Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent." Ces mots ont été prononcés par Napoléon Bonaparte avant de s’engager dans la bataille des Pyramides, en 1798 à Gizeh (Égypte). Toutes proportions gardées, le président du collège provincial du Brabant wallon, Mathieu Michel, pourrait édicter pareille formule pour qualifier le château d’Hélécine dont il assume la présidence. Du haut de son dôme majestueux, ce sont près de dix siècles d’histoire qui s’admirent à Hélécine.

Le bâtiment est en effet l’ancien palais abbatial de l’abbaye d’Heylissem, fondée au XIe siècle. Les lieux originels, détruits à la fin du XVIIe siècle, seront reconstruits entre 1762 et 1780 pour obtenir le visage racé qu’ils possèdent encore aujourd’hui.

Racheté en 1962 par la Province du Brabant unitaire, le domaine provincial d’Hélécine fait aujourd’hui l’objet d’un vaste plan de redynamisation. Dont l’objectif est d’en faire un lieu touristique incontournable dans la Jeune Province.

"Havre de paix entre Bruxelles et Liège", le domaine est un lieu où l’on peut rechercher la quiétude durant toute l’année mais qui s’anime durant la période estivale. Avec une multitude d’activités. On pense ainsi au parcours touristique permettant de découvrir la flore et la faune qui peuplent le domaine. Il est ainsi possible d’observer de près quelques biches apprivoisées. Il est aussi possible de parcourir un minigolf de 19 trous tandis qu’une aire de jeux de 5.000m² permettra aux plus jeunes de se défouler en toute sécurité.

Les amateurs de pêche peuvent - moyennement un prix d’accès - s’adonner à leur loisir favori dans l’un des trois étangs que compte le domaine tandis que les enfants pourront profiter de stages au musée d’interprétation archéologique du Brabant wallon. L’occasion d’apprendre à allumer un feu avec un silex et à la marcassite, ou encore de chasser le… mammouth !

Pour le reste, de nombreuses activités sont organisées les week-ends. On pense au festival des arts équestres organisé ces samedi 15 et dimanche 16 juillet, à la journée du chien le 30 juillet ou encore à la nuit de Feux, qui consiste en un feu d’artifice monumental pour clore la saison touristique du domaine provincial, le 9 septembre prochain. Elle attire chaque année près de 10.000 spectateurs…

Enfin, le domaine propose des possibilités de restauration. D’abord par la location de barbecues (minimum 20 personnes). Ensuite par la présence d’un bar-restaurant géré par Olivier Saxe - l’organisateur de la Fête des Belges, à Saint-Tropez - qui se transforme en afterwork avec scène ouverte, le vendredi.

Le domaine est ouvert toute l’année. Entre juin et septembre, il est ouvert de 6 h 30 à 20 h 30, hors événement particulier nécessitant une ouverture tardive, comme la Nuit de feux. Voici les dates des principaux événements à venir :

15-16 juillet : Festival des arts équestres.

21 juillet : Fête nationale.

23 juillet : Île aux enfants.

30 juillet : Jumping pour poneys.

13 août : Journée du chien.

27 août : Rallye d’ancêtres.

9 septembre : Nuit de feux.