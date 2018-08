C'est un dramatique accident qui s'est produit sur l'autoroute E411 à hauteur de Tourinnes-Saint-Lambert ce jeudi matin vers 7h. Victime d'une sortie de route, visiblement suite à un problème technique à sa camionnette, un conducteur s'est retrouvé dans le décor.





Mais lorsqu'il est sorti de son véhicule, il a malheureusement été fauché par un camion. Le choc a été fatal pour l'homme, malgré les tentatives de réanimation des services de secours qui sont rapidement descendus sur place. Pour le moment, nous n'avons pas d'information quant à l'identité de la victime.





Suite à cet accident, l'autoroute a été fermée à la circulation et d'importants embarras de circulation sont à signaler (plus de 7 kilomètres à l'heure actuelle). En effet, plus d'une centaine de clous, venant de la camionnette, se sont répandus sur la voirie. Il est d'ailleurs conseillé à tous les automobilistes de prendre soit la sortie 8A Louvain-la-Neuve ou 9 à Mont-Saint-Guibert afin de rejoindre la Nationale 4 et de reprendre l'autoroute à hauteur de la sortie 11 à Perwez.





A l'heure actuelle, le parquet n'est pas encore descendu sur place mais les bandes de gauche et du centre sont accessibles à la circulation. Un retour à la normale devrait être confirmé dans les heures qui viennent, seule la bande de droite reste fermée à la circulation pour le moment.