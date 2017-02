C'est la première fois qu'une telle affaire ne sera pas jugée devant les assises.



La chambre du conseil du Brabant wallon a tranché, mercredi matin, dans le cadre de l'infanticide de Genappe : selon une source proche du dossier, Maïté Levêque sera jugée par un tribunal correctionnel et non devant les assises, comme l'espérait son conseil, Maître Lauvaux.

Pour rappel, la trentenaire avait empoisonné ses deux enfants, fin février 2016, dans son logement social du quartier de la Cressonnière à Genappe avant de tenter de suicider. La jeune femme avait pu être sauvée, tout comme sa grande fille âgée de 12 ans. Mais à l'arrivée des secours, alertés par une connaissance de Maïté, il n'y avait déjà plus rien à faire pour le petit Joaquín, 10 ans.

L'enquête ayant rapidement pu être bouclée, la chambre du conseil devait statuer sur un renvoi en correctionnelle, plaidé par le Parquet, ou devant les assises. "Si on ne renvoie pas un tel dossier en assises, je me demande pour quel type de faits on pourrait encore le faire !, avait plaidé l'avocat de la Genappienne, Maître Lauvaux, au début du mois. Une session d’assises permettrait de prendre le temps de comprendre le contexte global des faits.”

Selon nos sources, la chambre du Conseil ne l'aurait pas écouté. Et Maïté Levêque sera donc jugée en correctionnelle.