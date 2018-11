Dans un mail, le doyen de la faculté des sciences de la motricité a expliqué que cette fermeture fait suite à "des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors de baptême".

La décision est effective jusqu'à la rentrée 2021.

Le cercle MAF réunit les étudiants en éducation physique, kinésithérapie et rééducation.

Peu avant les 24 heures vélos de Louvain-la-Neuve, le cercle avait déjà été fermé, provisoirement. Les responsables de la MAF s'étaient d'ailleurs expliqués sur Facebook, voulant faire taire les "rumeurs". "Etant donné que beaucoup de fausses rumeurs tournent, on préfère mettre les choses au clair ! Comme beaucoup le savent, nous sommes temporairement fermés, et ce à cause d'une plainte qui a été déposée contre notre baptême. On ne va pas entrer dans les détails mais sachez qu'il ne s'est rien passé de grave. Il n'y a pas eu de blessés, d'abus, de nudité ou autres, contrairement aux rumeurs qui circulent. On espère pouvoir rouvrir au plus vite, et vous voir aussi nombreux et chauds, voire plus qu'avant !"