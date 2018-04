Un violent incendie s'est déclaré au sein de l'école normale située rue Emile Vandervelde et les hommes du feu dénombre une trentaine d'interventions





Soirée particulièrement agitée pour les pompiers brabançons wallons et plus particulièrement pour les casernes de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Sur les coups de 20h, les hommes du feu de la cité aclote ont été sollicités pour un incendie au sein de l'école normale située dans la rue Emile Vandervelde à Nivelles. En cause: la foudre qui s'est abattue sur l'établissement scolaire provoquant un important incendie. Trois services de secours (Nivelles, Braine-l'Alleud et Tubize) sont actuellement mobilisés sur place pour lutter contre les flammes. L'importance des dégâts n'est pas encore connue mais fort heureusement, on ne déplore pas de blessé.

Mais ce n'est pas la seule intervention pour les pompiers de la région. D'ailleurs, les casernes de Nivelles et de Braine-l'Alleud sont en alerte rouge, ce qui signifie qu'il leur est impossible de sortir pour une autre intervention. Au total, on dénombre une vingtaine de sorties pour les pompiers de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize.

Du côté de la caserne de Wavre, les pompiers de la cité du Maca ont aussi été mis à contribution. Pour le moment, on dénombre une petite dizaine d'interventions pour des routes inondées (N25 et E411) mais également pour des maisons inondées du côté de Tourinnes et de l'eau qui fuit par un toit à Wavre. La caserne s'est elle aussi mis en alerte rouge et les pompiers espèrent que la situation va rapidement se calmer sinon celle-ci pourrait devenir dramatique!