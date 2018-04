Les zones de Braine-l'Alleud et de Nivelles ont été les plus impactées mais fort heureusement, on ne déplore aucun blessé





La nuit de dimanche à lundi a été particulièrement agitée pour les pompiers brabançons wallons. En tout, les hommes du feu sont sortis une cinquantaine de fois à cause des fortes intempéries qui se sont abattues sur la région la nuit dernière. Parmi les communes les plus touchées: Braine-l'Alleud et Nivelles. Les pompiers de ces deux casernes ont enregistré 25 sorties avec un fait important: la foudre qui s'est déchaînée sur l'école normale de Nivelles ce qui a entraîné un important incendie qui a mobilisé de nombreux pompiers pendant plusieurs heures. On notera également de nombreuses caves inondées.

Du côté de Jodoigne, on dénombre une vingtaine d'interventions pour des coulées de boues et des routes inondées. Un impressionnant accident s'est également produit sur la chaussée d'Hannut en direction d'Hannut en venant d'Orp. A cause de l'aquaplaning, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un fossé, six mètres plus bas! Légèrement blessée (elle a le bras cassé), elle a été transportée en ambulance vers l'hôpital le plus proche.

Enfin, du côté de la caserne de Wavre, la nuit fut moins agitée que chez leurs collègues puisqu'on ne compte que six interventions à cause des intempéries.

Reste à espérer que le vent qui souffle assez fort pour le moment ne cause pas d'autres problèmes dans la journée.