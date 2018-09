La police judiciaire fédérale de Flandre orientale a démantelé la semaine dernière une bande suspectée de production à grande échelle de speed dans un laboratoire situé dans un bâtiment loué à Orp-Jauche (Brabant wallon), ont indiqué la police fédérale et la section de Termonde du parquet de Flandre orientale.

Quinze personnes ont été interpellées lors de quinze perquisitions. Dix ont été placées sous mandat d'arrêt. La bande était dirigée par trois frères et leurs parents, a précisé la police fédérale. Les protagonistes fabriquaient la drogue et la distribuaient également. Pour ce faire, ils louaient souvent des camionettes et des motos avec de fausses plaques d'immatriculation.

Quinze perquisitions ont été menées le 18 septembre, à Orp-Jauche, Aalter, Denderleeuw, Anvers, Berlare, De Pinte et Ninove. Quinze suspects ont alors été interpellés. Dix ont été placés sous mandat d'arrêt et les cinq derniers ont été libérés sous strictes conditions.

Le labo a été démantelé tandis que cinq kilos de speed, cinq voitures, deux motos et environ 35.000 euros ont été saisis.