La Sofico vient de renouveler la concession pour l'exploitation de l'aire d'autoroute de Bierges sur l'E411. Avec deux nouveautés d'importance. D'abord, le changement d'exploitant. Exit Esso, place à Total qui s’est vu attribuer la concession de l’aire de Bierges pour une durée de vingt ans.Ensuite, le conseil d'administration de la Sofico, sous l'impulsion du Ministre des Travaux publics et de la Santé, a décidé d'interdire la vente d'alcool dans les différents commerces présents sur l'aire d'autoroute.précisent la Sofico et le ministre par voie de communiqué.

Pour rappel, l’alcool reste sur nos routes une des premières causes de mortalité. En 2016, sur les autoroutes wallonnes, au moins 10% des conducteurs impliqués dans un accident avec dommages corporels roulaient sous l’influence d’alcool.

"Cette première mesure d’interdiction de vente d’alcool a pour objectif de limiter autant que possible les achats compulsifs réalisés par les conducteurs lors des arrêts sur les aires autoroutières. Elle sera poursuivie lors des futurs renouvellements des concessions des autres aires que celle de Bierges. Plus précisément, il s'agit de contribuer à protéger tous les usagers des autoroutes, en évitant la consommation parfois impulsive de plusieurs boissons en peu de temps (le binge drinking) ou la tentation pour les personnes qui luttent contre une tendance à l'alcoolisme et résistent difficilement à une offre d'alcool."

Par ailleurs, l'arrivée de Total sur l'aire d'autoroute sera suivie d'importants travaux d'aménagement. Au niveau de ses services, la nouvelle aire proposera, en plus des shops et services classiques, des plaines de jeux, des bornes de rechargement pour voitures électriques, ou encore des prises pour camions frigorifiques.

En direction de Bruxelles, 86 places de parking pour voitures et 50 places poids lourds en plus d'un parking de covoiturage de 170 places seront aménagés. En direction de Namur : 122 places de parking véhicules légers et 35 places poids lourds seront créées.



Les nouveaux bâtiments seront construits avec des matériaux durables. Des panneaux photovoltaïques seront prévus pour permettre de prendre en charge la consommation des bâtiments de service.

