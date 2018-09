Pas seulement des croyants: le « Tour », comme on dit à Nivelles, se fait aussi en famille, entre amis, avec les voisins, en promenant ses animaux de compagnie… Si la religion est un élément important - le premier arrêt à la sortie de la ville mettait d’ailleurs en valeur la chapelle Sainte-Barbe récemment rénovée -, il s’agit surtout d’un grand moment de convivialité entre amoureux de Nivelles et des traditions aclotes.Toutes générations confondues - avec un nombre impressionnant de jeunes -, c’est une ville entière qui se met en marche pour parcourir 15 kilomètres dans la campagne, en partant de la collégiale Sainte-Gertrude. Et cette année, il faisait particulièrement froid au petit matin. En passant parmi les voitures aux vitres gelées dans les quartiers encore endormis, plus d’un pèlerin aspirait à voir le soleil se lever, et pas seulement pour le spectacle de la nature prenant des teintes dorées…Les participants ont en tout cas eu droit aux deux avantages en matinée: quelques degrés de plus assurément bienvenus, et une campagne magnifique à découvrir au soleil levant, en appréciant les efforts des chevaux fumants pour tirer le char processionnel.Les festivités se poursuivront cet après-midi, avec la rentrée solennelle en costumes, et des animations médiévales sur la Grand-Place ainsi que dans le cloître de la collégiale.