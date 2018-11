Au mois de juillet dernier, le premier magasin légal de cannabis ouvrait ses portes du côté de Bruxelles. Depuis, les commerces de ce type se sont multipliés aux quatre coins du pays. Des boutiques vantant les mérites du cannabis se sont ainsi installées du côté de Liège, de Namur ou même du Hainaut.

Désormais, ces boutiques font leur apparition dans la Jeune Province. Trois enseignes ont ainsi déjà ouvert leurs portes du côté d’Ottignies centre, Nivelles et Rixensart tandis qu’une quatrième devrait suivre, là aussi à Rixensart.

Des enseignes qui peuvent faire craindre d’importantes nuisances pour les riverains mais leurs tenanciers s’en défendent : les produits qu’ils vendent dans leurs commerces n’ont rien à voir avec les boulettes de shit vendues sous le manteau par les dealers de rue. Ici, on aurait affaire à un cannabis "sain".

"Il y a un flou juridique en Belgique et en Europe concernant la vente de ces produits, précise Martin de Duve, directeur de l’ASBL Univers Santé à l’UCL. La culture du chanvre est autorisée pour des raisons industrielles. Et il donc est autorisé de vendre du chanvre qui contient moins de 0,2 % de THC, une molécule aux vertus psychotropes. Ces nouveaux magasins l’ont compris et se sont engouffrés dans la brèche."

Les produits vendus dans ces commerces contiendraient du cannabidiol (CBD), une molécule antagoniste au THC. Alors que ce dernier peut entraîner des effets psychotropes - et donc hallucinatoires -, le CBD en serait dépourvu. "Le CBD pourrait être utilisé comme antidouleur, anti-inflammatoire, anxiolytique, antiépileptique et peut-être même antitumoral, précise Martin de Duve. Il permettrait aussi à certaines personnes atteintes d’un cancer de retrouver le goût et l’appétit. Les impacts sur la santé du CBD seraient donc globalement positifs."

Positifs à condition d’être ingérés dans de bonnes conditions. Or, l’arrivée de ce nouveau type de commerces, sans régulation, pourrait déboucher sur des abus comme la prise de cette substance aux vertus médicinales à trop grandes doses, sans prescription. "D’où l’importance que l’État intervienne pour réguler ce marché, histoire d’éviter que ces substances ne soient vendues qu’à des fins commerciales et non plus médicinales. Et d’éviter que des molécules à vertus psychotropes se retrouvent sur le marché."

Ces nouveaux magasins, à considérer comme des parapharmacies du cannabis, pourraient permettre aux consommateurs habituels non seulement d’y trouver des produits d’une qualité prouvée mais également de sortir de la clandestinité et, peut-être, de délaisser le cannabis habituel pour un CBD moins addictif.

Les bourgmestres n’ont aucun pouvoir d’autorisation ou d’interdiction

Comme à Nivelles et Ottignies, les CBD shops fleurissent aussi à Rixensart… au grand étonnement de la bourgmestre, Patricia Lebon. "À ma grande surprise, deux magasins qui vendent des produits contenant du CBD, un dérivé du cannabis, vont s’installer sur la commune de Rixensart, nous explique-t-elle. Le premier est déjà ouvert, près de la gare. Malheureusement, en tant que bourgmestre, je ne peux rien faire."

Malheureusement? On lui demande pourquoi. "Mon gros problème est que je n’aime pas les personnes dépendantes, notamment à ces substances qui, selon leurs dires, n’auraient qu’un effet relaxant. Ce type de commerce influence les gens à prendre quelque chose de plus important après, poursuit-elle. Au départ, ces gens vendent sur Internet. Dès à présent, ils vendent avec pignon sur rue !"

Impuissante, la bourgmestre n’a aucune prérogative face à ce type de commerce. La législation étant floue sur le sujet et aucune loi n’interdisant la vente du CBD, Patricia Lebon ne peut pas s’opposer à l’ouverture de ces deux magasins dont l’accès est strictement interdit aux moins de 18 ans. "Je ne peux rien faire si ce n’est un contrôle de pompiers. Chose que j’ai réalisée pour le premier établissement déjà ouvert."

Et la police? "Elle ne peut que contrôler et être attentive à ce que la loi soit respectée."

D’ici quelques jours, la Région wallonne devrait rendre un avis qui encadre ce type de commerce.