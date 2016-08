Le jury central pro est en péril: "À quelle sauce les élèves vont-ils être mangés ?"

Brabant Wallon

"La réforme va une nouvelle fois nous mettre en difficulté !" Dinah, responsable d’une école privée en Brabant wallon qui forme les élèves au jury central est une des multiples personnes réunies dans un collectif d’écoles, qui se sont fédérées pour avoir plus de poids.

C’est que le nouveau décret qui se profile pour le mois d’octobre (et n’est toujours pas voté), risque de poser de gros problèmes aux écoles et aux élèves ! "On est à la veille de la rentrée et on ne sait toujours pas à quelle sauce les élèves vont être mangés."

Ce qui concerne le collectif spécialisé dans le jury pro, c’est la volonté de modifier la seconde étape du processus, celui qui permet aux élèves de choisir leur option pour plus tard et qui optent pour le AAA (Auxiliaires accueil administration). "Auprès du cabinet de la Ministre, la réforme supprimerait le AAA et à la place, il s’agira aux élèves de se tourner vers un métier en pénurie : boucher, charcutier, chauffagiste, sculpteur sur marbre,… On n’a pas de problème avec ces métiers en pénurie, mais on ne peut pas demander à des jeunes de choisir une voie pour laquelle ils n’ont pas d’envie."

Comble du comble , seuls les élèves qui fréquentent des écoles privées (20 % sur 2.000 jury passés) sont informés de ce projet de réforme. "Donc, des jeunes commencent un jury qui n’existera plus dans cette forme-là au mois d’octobre !"

Le collectif insiste , pas question de conflit mais bien une attente de réponses ! Il a été reçu ce mardi soir auprès du cabinet de la Ministre Schyns. "On a été entendu mais sera-t-on suivi ? Nous voulons au minimum que la nouvelle réforme ne débute pas avant septembre 2017. Et il n’y a pas que le jury pro qui est concerné, d’autres jurys sont aussi en mutation. Mais pour le jury pro, cela concerne quatre écoles en Brabant wallon qui font partie du collectif. Cela met en péril toutes les écoles privées !"

Le collectif n’oublie pas la dimension sociale : "On ne peut pas abandonner un élève en cours de chemin, on ne peut pas l’obliger à changer d’orientation, on n’est pas en Union Soviétique ! Et puis, surtout, une majorité des élèves ne sont pas au courant ! On fera tout pour préparer au mieux les élèves en difficulté scolaire."